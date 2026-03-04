Kenneth Walker, MVP del Super Bowl LX, será agente libre

Los Seattle Seahawks no utilizarán la etiqueta de franquicia en Kenneth Walker III, lo que abre la puerta para que el corredor sea agente libre sin restricciones al iniciar el nuevo año de la NFL.
Walker, galardonado como el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX tras una actuación decisiva ante los New England Patriots, no recibirá la etiqueta, según confirmó el reconocido periodista Adam Schefter.
A sus 25 años, Walker completó una temporada sobresaliente: 1,027 yardas terrestres, cinco touchdowns y un promedio de 4.6 yardas por acarreo en 221 intentos. Su impacto se acentuó en los playoffs, donde sumó 417 yardas totales y cuatro anotaciones.
Con la lesión de Zach Charbonnet en los playoffs, Walker asumió un rol aún más central en el ataque de Seattle. Durante la temporada regular, ambos formaron un tándem eficaz, con Charbonnet destacándose en zona roja.
Según Over the Cap, la etiqueta de franquicia hubiera costado a Seattle 14.5 millones de dólares en 2026, mientras que la de transición habría sido de 11.7 millones. La franquicia optó por no ejercer ninguna.
Si Walker firma con otro equipo, se convertirá en el cuarto jugador en la historia en ganar el MVP del Super Bowl y comenzar la siguiente temporada con un nuevo equipo. Antes lo hicieron Larry Brown, Desmond Howard y Dexter Jackson.
Los Seahawks podrían intentar retenerlo en la agencia libre, pero ahora dependerá del mercado definir su futuro. Su desempeño en el Super Bowl LX presuntamente lo coloca como uno de los corredores más atractivos disponibles.