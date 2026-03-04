Kenneth Walker, MVP del Super Bowl LX, será agente libre

Kenneth Walker III, clave en la conquista del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, no será etiquetado como jugador franquicia y entrará al mercado de agentes libres sin restricciones en la NFL.

Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 05:11 PM.
04/03/2026 04:51 PM.