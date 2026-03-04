Paulo Víctor deja a Jardine y asume como DT de Brasil Sub-20

Paulo Víctor, auxiliar clave de André Jardine en América, fue anunciado como nuevo entrenador de las categorías menores de Brasil, específicamente de la Sub-20, según confirmó la Federación Brasileña de Fútbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 04:45 PM.
En Deportes y editada el 04/03/2026 04:40 PM.