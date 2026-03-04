Paulo Víctor deja a Jardine y asume como DT de Brasil Sub-20

Víctor era una pieza fundamental en el cuerpo técnico americanista. Se encargaba de definir gran parte de la estrategia durante los partidos. Su conocimiento del fútbol sudamericano también fue clave para la incorporación de Raphael Vega en el mercado invernal.
El técnico ya había formado parte de las categorías menores de Brasil antes de su paso por el club mexicano. Su regreso marca un reforzamiento en la formación juvenil del fútbol brasileño.
Con su salida, Jardine queda con Raúl Rodrigo Lara como su único auxiliar. Lara ha estado junto al entrenador brasileño durante toda su etapa en el conjunto de Coapa.