Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Puebla será la ciudad que dé el arranque oficial a la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026. La primera etapa del serial internacional se llevará a cabo del 7 al 12 de abril en distintos puntos estratégicos de la capital poblana.
El anuncio fue realizado en la Ciudad de México por autoridades estatales, municipales y representantes de World Archery México. La competencia incluirá rondas clasificatorias y eliminatorias en el Parque del Arte, del 7 al 10 de abril.
Las finales se trasladarán al corazón de la ciudad. El 11 y 12 de abril, el Zócalo de Puebla se transformará con un estadio temporal instalado sobre la calle 3 Oriente, con capacidad para mil 800 espectadores.
"Buscamos acercar el deporte a la ciudadanía y proyectar internacionalmente la imagen de Puebla", afirmó Gabriel Ramos, presidente de World Archery México.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que se coordina un operativo integral de movilidad, seguridad y hospitalidad para garantizar condiciones óptimas a atletas, acompañantes y turistas.
Se estima que el evento genere una derrama económica significativa en el sector servicios local durante su realización.
Además de World Archery México, participaron en la presentación el presidente municipal José Chedraui Budib y el titular de la CONADE, Rommel Pacheco.