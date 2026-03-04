Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Del 7 al 12 de abril, Puebla albergará la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, con competencias en el Parque del Arte y finales en el Zócalo. El evento busca proyectar la ciudad internacionalmente y generar derrama económica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/03/2026 07:17 PM.
En Deportes y editada el 04/03/2026 04:39 PM.