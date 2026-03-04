Muere Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF

Rafael del Castillo, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, falleció a los 92 años. Fue clave en la organización del Mundial de 1986. La FMF y figuras del futbol mexicano expresaron sus condolencias.

04/03/2026 05:37 PM
04/03/2026 04:52 PM