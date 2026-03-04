Muere Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF

Rafael del Castillo, quien presidió la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de 1980 a 1988, murió este martes 3 de marzo a los 92 años. La institución confirmó la noticia a través de redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares y amigos.
Durante su gestión, Del Castillo fue fundamental en la organización de la Copa del Mundo de 1986, cuando México asumió la sede tras la renuncia de Colombia. Su liderazgo en ese proceso marcó un antes y un después en la historia del futbol nacional.
Hace unas semanas, había recibido un homenaje por su trayectoria, reconociéndolo como una figura trascendental en el balompié mexicano. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, lo calificó como "un hombre fundamental en la historia del futbol" y compartió un sentido mensaje de despedida en redes sociales.
"Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF, y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz", escribió Arriola.