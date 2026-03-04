Zonkeys arrebata invicto en casa a Toros Laguna en CIBACOPA

Con una destacada actuación de Shane Rector, quien anotó 37 puntos, los Zonkeys de Tijuana vencieron 91-78 a Toros Laguna en el Auditorio Municipal de Torreón, rompiendo su invicto como local en la CIBACOPA.

