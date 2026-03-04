Zonkeys arrebata invicto en casa a Toros Laguna en CIBACOPA

Los Zonkeys de Tijuana pusieron fin al invicto en casa de Toros Laguna tras imponerse 91-78 en el Auditorio Municipal de Torreón. El triunfo, conseguido este martes, corresponde al primer juego de la serie por la Liga Profesional de Basquetbol CIBACOPA.
Shane Rector fue la figura del encuentro con 37 puntos. Su efectividad ofensiva mantuvo a los visitantes siempre al frente, especialmente en el primer cuarto, donde anotó 16 unidades y sentó las bases del dominio tijuanense.
El partido comenzó con ventaja para los Zonkeys, que aprovecharon las imprecisiones locales. A pesar de los intentos de reacción de Toros, con aportes de Jordan Glynn (28 puntos) y Damien Daniels, las constantes pérdidas de balón les impidieron mantener el ritmo.
Con 4 minutos restantes, la ventaja visitante era de 11 puntos. Toros no encontró la fórmula para revertirlo. El partido terminó 78-91, con Rector como MVP.
La revancha será este jueves en el mismo escenario, a partir de las 20:00 horas.