Pumas despide a Caicedo: rumbo al Portland Timbers

El ciclo de José Luis Caicedo con los Pumas de la UNAM llegó a su fin. Tras meses de especulaciones, el mediocampista colombiano se convirtió en nuevo refuerzo del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).
La transferencia, confirmada por el periodista César Luis Merlo, es definitiva. Caicedo firmará un contrato por cuatro años con el conjunto estadounidense.
La institución auriazul aceptó la oferta de 2.9 millones de dólares tras una petición directa del jugador. Caicedo buscaba más minutos y una nueva etapa tras un desgaste emocional y deportivo acumulado durante su estancia en México.
El futbolista ya no será considerado para la jornada 10 del Clausura 2026. Se espera que viaje en las próximas horas a Estados Unidos para realizar exámenes médicos y rubricar su contrato.
Su salida se convierte en la segunda venta importante bajo la gestión de Antonio Sancho, luego de la partida de Jorge Ruvalcaba. La directiva universitaria deberá ahora reacomodar su mediocampo para lo que resta del torneo.
Caicedo deja Pumas con una huella marcada por altibajos y tensiones, especialmente tras las críticas de la afición tras el empate ante Querétaro. Su desempeño generó debate, pero su salida abre una nueva etapa en su carrera futbolística.