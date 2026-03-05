Pumas despide a Caicedo: rumbo al Portland Timbers

...

José Luis Caicedo deja Pumas de la UNAM tras aceptar su traspaso al Portland Timbers de la MLS. El mediocampista colombiano firmará un contrato por cuatro años, en una operación valorada en 2.9 millones de dólares, tras solicitar su salida por falta de minutos y desgaste emocional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 06:15 PM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 04:56 PM.