Anuncian construcción de 1,200 canchas de fútbol rumbo al Mundial 2026

El gobierno federal anunció la construcción de mil 200 canchas de fútbol en 29 entidades, con 800 nuevas y 400 en rehabilitación, como parte del legado deportivo para el Mundial 2026. Ya se iniciaron obras en 265 canchas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 11:34 AM.
