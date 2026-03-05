Anuncian construcción de 1,200 canchas de fútbol rumbo al Mundial 2026

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria Edna Vega presentó un plan nacional de infraestructura deportiva con miras al Mundial 2026.
El proyecto contempla la construcción de mil 200 canchas en 29 entidades del país. De ese total, 800 serán construidas desde cero y 400 se destinarán a rehabilitación.
Vega precisó que las acciones de rehabilitación varían según las necesidades locales, con intervenciones puntuales en cada espacio.
Las obras ya comenzaron. Hasta ahora, se han iniciado 265 canchas en 23 entidades y 114 municipios. Solo cinco entidades aún no han arrancado con los trabajos.
El calendario prevé que las primeras 265 canchas inicien en marzo, seguidas por otras 270 en la segunda semana del mes y el resto en la tercera.
El gobierno destacó que la iniciativa no solo busca preparar al país para el Mundial, sino también democratizar el acceso al deporte en comunidades marginadas.