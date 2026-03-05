Diego Cocca reconoce ventaja de Chivas en Clásico Tapatío

Diego Cocca admitió que Chivas tiene ventaja deportiva sobre Atlas rumbo al Clásico Tapatío por el menor desgaste, tras su triunfo sobre Xolos. La expulsión de Schlegel también marcó al técnico, quien la consideró injusta y anunció apelación.

