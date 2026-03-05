Diego Cocca reconoce ventaja de Chivas en Clásico Tapatío

Diego Cocca, técnico de Atlas, reconoció que Chivas llega con ventaja al próximo Clásico Tapatío por su menor desgaste físico. El Rebaño Sagrado no ha disputado partidos cada tres días, a diferencia de los rojinegros.
"Es ventaja deportiva. Hubiéramos esperado que Chivas juegue cada tres días; no es lo mismo. Son las reglas del juego", declaró Cocca en rueda de prensa tras vencer a Xolos en la Jornada 9 del Clausura 2026.
El entrenador argentino también lamentó la expulsión de Rodrigo Schlegel en el último encuentro. Presuntamente, el defensa no tuvo intención de agredir y solo se lanzó para cortar una jugada. "Rodrigo en ningún momento tuvo la intención de pegar y no le pegó, nada más que se tiró", afirmó Cocca.
Atlas planea apelar la sanción. La baja de Schlegel podría afectar la zaga rojinegra ante uno de los rivales más exigentes del torneo.
Actualmente, Chivas es tercero en la tabla con un partido pendiente, mientras que Atlas ocupa el sexto puesto. El clásico, programado para el sábado 7 de marzo a las 19:05 horas, se jugará en el Estadio Jalisco y será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX Premium y YouTube de Layvtime.
El historial reciente favorece ligeramente a Chivas, con tres victorias en los últimos seis enfrentamientos. La última edición terminó 4-1, con triplete de Armando 'Hormiga' González. Sin embargo, Atlas mantiene una racha de 10 partidos invicto como local, un dato clave para el duelo.
"Ojalá que se pueda revisar [la roja] y la puedan ver de vuelta", pidió Cocca.