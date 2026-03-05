Claudia Cid revela que Miguel Layún pagará su cirugía

La futbolista mexicana Claudia Cid reveló que el exfutbolista Miguel Arturo Layún se hará cargo de los gastos de su cirugía tras sufrir una lesión de ligamento cruzado.
Cid explicó que su club en el extranjero no consideró necesaria la operación y, por ello, decidió regresar a México para buscar apoyo económico y médico.
Inicialmente, la jugadora planeó realizar una rifa para recaudar fondos, misma que tuvo gran aceptación: todos los boletos se agotaron.
En un inesperado giro, Layún, exjugador del América, la Selección Mexicana y Porto, entre otros clubes, se comunicó con ella para cubrir los costos del procedimiento.
"Hoy quiero agradecer públicamente a Miguel Layún por el apoyo brindado en mi proceso de cirugía", escribió Cid en redes sociales.
Además de Layún, la futbolista agradeció al doctor Gerardo Meraz, quien realizará la cirugía, y al doctor Francisco Marbán, encargado de su rehabilitación en Puebla.
Los recursos de la rifa servirán para cubrir gastos adicionales durante su recuperación.