Claudia Cid revela que Miguel Layún pagará su cirugía

La futbolista mexicana Claudia Cid agradeció públicamente al exjugador Miguel Layún por hacerse cargo de los gastos de su operación tras una lesión de ligamento cruzado. Presuntamente, su club en el extranjero no asumió los costos médicos, lo que la obligó a regresar a México y organizar una rifa, cuyos boletos ya se agotaron.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 08:58 AM.