América confirma lesión grave de Víctor Dávila tras partido ante Juárez

El Club América confirmó que Víctor Dávila sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido ante Juárez FC, correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026.
El chileno fue sustituido al minuto 38 tras una caída forzada al intentar recuperar un balón cerca de la línea de fondo. No pudo levantarse por sus propios medios y fue atendido en el campo antes de ser trasladado en ambulancia.
El club informó mediante redes sociales que, tras estudios médicos, se diagnosticó la rotura del ligamento cruzado anterior. Asimismo, se reveló que Isaías Violante sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la misma rodilla.
El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de ambos jugadores, aunque en casos similares, una reconstrucción de LCA puede demandar entre 6 y 9 meses, especialmente si se requiere intervención quirúrgica.
La imagen de Dávila abandonando el campo entre lágrimas y con apoyo de sus compañeros generó preocupación entre aficionados y cuerpo técnico. El partido fue suspendido varios minutos para atender al delantero de 28 años.
Patricio Salas ingresó en su lugar, mientras André Jardine mostró evidente preocupación desde la banca. El club no especificó si habrá cirugía inmediata, pero se espera un anuncio detallado en los próximos días.