América confirma lesión grave de Víctor Dávila tras partido ante Juárez

El Club América informó que Víctor Dávila sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el duelo ante Juárez FC. El jugador fue trasladado en ambulancia y su recuperación podría tomar entre 6 y 9 meses, presuntamente requiriendo cirugía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 04:56 PM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 04:52 PM.