México estuvo cerca de remontar ante los Dodgers en duelo de preparación

...

La Selección Mexicana de Béisbol cerró su gira de preparación rumbo al Clásico Mundial con una derrota 7-5 ante los Dodgers. Pese al revés, mostró ofensiva competitiva y capacidad de reacción, destacando Álvarez Jr. con tres impulsadas. El equipo ajustará detalles en el pitcheo antes de debutar ante Gran Bretaña.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:50 PM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 03:38 PM.