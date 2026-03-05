México estuvo cerca de remontar ante los Dodgers en duelo de preparación

La Selección Mexicana de Béisbol cerró su gira de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una derrota 7-5 frente a los Los Angeles Dodgers en Camelback Ranch, Glendale. El partido, disputado el 5 de marzo, sirvió como un exigente examen ante el bicampeón de la Serie Mundial.
El manager Benjamín Gil utilizó el encuentro como un laboratorio táctico, rotando lanzadores y probando variantes en el lineup. México mostró carácter al remontar parcialmente un marcador adverso con un ataque de tres carreras, que momentáneamente le dio la ventaja.
El toletero Álvarez Jr. fue la figura mexicana del partido, con una actuación de 4-3 y tres carreras impulsadas. Su bateo agresivo reflejó la intensidad ofensiva que el equipo busca mantener en el Clásico.
El juego se mantuvo equilibrado hasta la octava entrada, cuando los Dodgers construyeron una ventaja definitiva. En el noveno inning, México acortó distancias con un doble de Joey Meneses y una carrera anotada tras error defensivo, pero el relevista Ben Casparius selló el triunfo angelino con un ponche a Rowdy Téllez.
Pese a la derrota, el balance fue positivo: una victoria ante los Diamondbacks y una actuación competitiva ante los campeones de la MLB. El equipo viajará a Houston para concentrarse antes de su debut oficial frente a Gran Bretaña el 6 de marzo.
"Tenemos ofensiva para competir, pero el pitcheo debe afinarse", señaló el cuerpo técnico mexicano tras el partido.