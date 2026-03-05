México busca ser sede del Mundial de Clubes 2029

Mikel Arriola anunció que México presentará su candidatura para albergar el Mundial de Clubes 2029, destacando su infraestructura, conectividad y el reimpulso del Estadio Azteca como argumentos clave ante la FIFA.

