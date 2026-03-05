México busca ser sede del Mundial de Clubes 2029

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que México presentará su candidatura para organizar el Mundial de Clubes 2029. Tras su participación como coanfitrión del Mundial 2026, el país busca consolidarse como referente futbolístico global.
Arriola destacó que México ocupa el séptimo lugar en valor dentro de la FIFA, lo que refleja su peso en el mercado internacional. "Pocos países tienen la capacidad en infraestructura, conectividad y de garantizar todos los elementos necesarios como México", afirmó.
El nuevo formato del torneo, con 32 equipos, representa un reto logístico importante. Países como Estados Unidos, Arabia Saudita y China también presuntamente han mostrado interés en albergar el evento, lo que podría intensificar la competencia por la sede.
La reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026 será un símbolo clave de modernización y un argumento central en la propuesta mexicana. La FMF y la Liga MX trabajarán en un plan integral para demostrar su capacidad organizativa.
Ser sede del torneo significaría un impulso económico, turístico y mediático para el país. Además, permitiría a los aficionados mexicanos ver en casa a clubes como el Real Madrid, el PSG o el Chelsea.
"La idea es aprovechar el impulso del Mundial 2026 para posicionar a México como anfitrión recurrente de eventos futbolísticos de talla mundial", señaló Arriola.