Patriots presuntamente darán de baja a Stefon Diggs

Los New England Patriots informaron al receptor abierto Stefon Diggs que será dado de baja la próxima semana, al comenzar el nuevo año de la liga, según una persona con conocimiento del caso.
La fuente, que habló con The Associated Press bajo anonimato, confirmó la decisión antes de que el equipo lo anunciara oficialmente. Diggs, de 32 años, respondió con un mensaje de despedida en redes sociales, donde agradeció a la organización.
"Somos familia para siempre", escribió Diggs, quien tuvo una destacada temporada con 85 recepciones, 1,113 yardas y cuatro touchdowns.
El cuatro veces seleccionado al Pro Bowl fue pieza clave en el camino de los Patriots al Super Bowl, donde cayeron ante los Seahawks de Seattle. Además, se convirtió en el blanco preferido del mariscal novato Drake Maye.
Diggs buscará ahora su quinto equipo en la NFL y su cuarto en cuatro años, tras pasar por los Bills, Texans, Rams y Patriots.