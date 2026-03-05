Patriots presuntamente darán de baja a Stefon Diggs

Los New England Patriots planean liberar al receptor Stefon Diggs tras una temporada, según reportes. Diggs agradeció al equipo en redes sociales tras su salida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 08:39 AM.