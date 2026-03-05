Puebla albergará 16 disciplinas de Olimpiada Nacional y Copa del Mundo de Tiro con Arco

Puebla será sede de 16 disciplinas de la Olimpiada Nacional 2026 y la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, con más de 400 atletas de 26 países. Los eventos se realizarán en abril y mayo, impulsando el deporte y la economía local rumbo a los Juegos Olímpicos 2028.

