Puebla se prepara para recibir 16 disciplinas de la Olimpiada Nacional 2026, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), así como la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que congregará a más de 400 atletas de 26 países.
Los eventos deportivos se llevarán a cabo entre abril y mayo. La justa nacional incluirá competencias en rugby 7, básquetbol sala y 3x3, tenis de mesa, karate, voleibol de sala y playa, tenis, fútbol soccer, luchas asociadas, escalada, golf, softbol, esgrima, hockey en línea y breaking.
Las instalaciones como el Velódromo y las zonas aledañas al estadio Cuauhtémoc serán escenarios principales. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que se ha liquidado la deuda con la Conade y se fortaleció la coordinación con el gobierno federal.
Armenta presuntamente afirmó que el deporte en Puebla ha dejado atrás la corrupción y se ha convertido en una herramienta para la reconstrucción social.
Del 7 al 12 de abril, Puebla recibirá la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, organizada por World Archery. Las rondas clasificatorias se desarrollarán en el Parque del Arte, mientras que las finales tendrán lugar en el Zócalo de la capital poblana.
El evento será transmitido a más de 150 países y se espera genere una importante derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios locales, como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.