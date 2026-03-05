Muere Rafael del Castillo, figura clave del Mundial 1986

Falleció a los 92 años Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y uno de los principales responsables de que México albergara el Mundial de 1986 tras la renuncia de Colombia, dejando un legado histórico en el futbol mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 08:23 AM.