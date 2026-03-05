Raúl Curiel 'Cugar' sube al tercer lugar del ranking mundial del CMB

El boxeador profesional Raúl Curiel García, conocido como 'Cugar', se posicionó en el tercer lugar del ranking mundial de la categoría Peso Welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras su victoria por decisión unánime sobre el estadounidense Jordan Panthen el 16 de enero de 2026.
El combate, celebrado en Tampico, marcó su triunfo número 16 en la carrera profesional, manteniéndose invicto con un récord de 17 peleas: 16 victorias y un empate. De sus victorias, 14 han sido por nocaut, lo que refuerza su reputación como un púgil de poder y contundencia.
La división de Peso Welter es una de las más competitivas en el boxeo mundial, lo que hace que cada ascenso en el ranking sea un logro significativo. Curiel, de 29 años, se consolida como un contendiente serio por el título mundial.
Actualmente, el cinturón lo ostenta el estadounidense Ryan García, cuya corona es el objetivo declarado de 'Cugar'. Con su reciente impulso, el ídolo de la colonia Borreguera sigue firme en su camino hacia una pelea por el campeonato mundial.
"Este es un paso más en la dirección correcta. El cinturón está a la vista", expresó Curiel tras conocer su nueva posición en el ranking.