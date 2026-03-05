Raúl Curiel 'Cugar' sube al tercer lugar del ranking mundial del CMB

...

El boxeador tamaulipeco Raúl Curiel 'Cugar' escaló al tercer puesto del ranking welter del CMB tras vencer a Jordan Panthen; invicto con 16 victorias, busca el cinturón de Ryan García.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 04:30 PM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 04:09 PM.