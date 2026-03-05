Zonkeys gana en el último segundo ante Toros Laguna

En un encuentro que mantuvo al público en vilo hasta los últimos segundos, los Zonkeys de Tijuana se impusieron 62-61 a Toros Laguna en el segundo juego de la serie, disputado en el Auditorio Municipal de Torreón. La victoria llegó tras un tiro de dos puntos de Shane Rector con apenas dos segundos por jugarse.
El partido fue una batalla defensiva desde el inicio. El primer cuarto terminó empatado 13-13, con ambas escuadras erráticas en ofensiva. En el segundo periodo, Tarekeyi Edogi emergió como figura clave para los visitantes, ayudando a irse al descanso con mínima ventaja: 32-34.
En el tercer cuarto, los cambios de Facundo Murias dieron chispa a Toros. Gerard De Voughn aportó en defensa y ataque, mientras que triples de Rashad James y Gabriel Girón acercaron a los locales. Al final del periodo, el marcador marcaba 46-49.
El cuarto final fue de infarto. Los Zonkeys ampliaron la ventaja a ocho puntos, pero Toros no se dio por vencido. Con triples y una colada de Daniels, el Auditorio estalló cuando el marcador se puso 55-58. Un triple de Girón puso a Laguna arriba 61-60 a un minuto del final.
Pero con dos segundos restantes, Shane Rector anotó el tiro decisivo, dando vuelta al marcador y sellando el 62-61. Alex Williams fue el máximo anotador de los Zonkeys con 17 puntos, mientras que Jordan Glynn lideró a Toros con 15 unidades.
Con este resultado, Tijuana se lleva la serie completa, dejando a Toros Laguna con una derrota presuntamente dolorosa, aunque digna, ante una afición que apoyó hasta el último segundo.