Zonkeys gana en el último segundo ante Toros Laguna

En un partido cardíaco, los Zonkeys de Tijuana vencieron 62-61 a Toros Laguna gracias a un tiro de dos de Shane Rector a dos segundos del final, llevándose la serie completa en el Auditorio Municipal de Torreón.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/03/2026 05:15 PM.
En Deportes y editada el 05/03/2026 04:44 PM.