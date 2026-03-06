Luis Urías baja por lesión del equipo de México en el Clásico Mundial

Luis Urías fue dado de baja del roster de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por una molestia sufrida en un juego ante los Dodgers. Mateo Gil lo reemplazará en el equipo.

