Luis Urías baja por lesión del equipo de México en el Clásico Mundial

La Selección Mexicana de Béisbol enfrenta un revés antes de su debut en el Clásico Mundial 2026. Luis Urías, infielder de Oakland Athletics, fue dado de baja del roster debido a una molestia física.
El jugador sufrió la lesión durante un partido de preparación contra los Los Angeles Dodgers el miércoles. Aunque no se especificó la gravedad, el cuerpo médico determinó que no podía asumir una alta exigencia en un torneo tan corto.
"Se tomó la decisión de separarlo del roster", informó la Federación Mexicana de Béisbol en un comunicado oficial.
En la pasada Liga Mexicana del Pacífico, Gil bateó .305 como cuarto bate del equipo campeón. Su llegada refuerza una rotación que ya había sufrido cambios.
El equipo mexicano inicia su participación este viernes ante Gran Bretaña, en el arranque del Grupo B del Clásico Mundial, que también incluye a Brasil, Italia y Estados Unidos.
"Vamos con todo, México", expresó la selección en redes sociales, acompañado de un mensaje de ánimo antes del debut.