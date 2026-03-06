Cristiano Ronaldo viaja a España para tratar lesión muscular

Cristiano Ronaldo se trasladó a España para completar su recuperación de una lesión muscular, confirmó su entrenador Jorge Jesus, quien descartó su participación en los próximos dos partidos del Al Nassr.

Autor Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 04:45 PM.
En Deportes y editada el 06/03/2026 04:22 PM.