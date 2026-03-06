Cristiano Ronaldo viaja a España para tratar lesión muscular

El delantero portugués Cristiano Ronaldo viajó a España para recibir tratamiento y completar su recuperación de una lesión muscular, según confirmó este viernes el entrenador del Al Nassr, Jorge Jesus.
El técnico saudí indicó que Ronaldo no podrá jugar el partido de este sábado contra el Neom, ni el siguiente, debido a las indicaciones del cuerpo médico del club.
"Tengo varias opciones para compensar su ausencia", afirmó Jesus, quien destacó como alternativa a Abdullah Al-Hamdan, a quien calificó como "un gran fichaje" por su rendimiento ofensivo y aportación defensiva.
Previo a la confirmación oficial, habían surgido rumores sobre la salida de Ronaldo y su familia de Arabia Saudita por la tensión en Medio Oriente, pero el club no lo confirmó hasta ahora, y por motivos médicos.
La lesión también pone en duda su participación en el amistoso entre Portugal y México, programado para la reinauguración del Estadio Banorte.