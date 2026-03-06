LeBron James rompe récord de más tiros anotados en la NBA

LeBron James escribió un nuevo capítulo en la historia de la NBA al convertirse en el jugador con más tiros anotados en la historia de la liga. El hito lo alcanzó durante la derrota de los Los Angeles Lakers por 120-113 frente a los Denver Nuggets, en un partido de nueve encuentros disputados en la jornada.
El récord llegó segundos antes del final del primer cuarto, cuando James anotó una canasta en suspensión de media vuelta. Con ese movimiento, superó las 15,837 canastas de Kareem Abdul-Jabbar, sumando una nueva marca a su extensa colección.
James, de 41 años, terminó el partido con 16 puntos y 8 asistencias. Ya era el máximo anotador histórico desde febrero de 2023, también tras superar a Abdul-Jabbar, y posee otros récords como más temporadas (23) y apariciones en Juegos de Estrellas (22).
La noche no fue fácil para los Lakers. El pívot DeAndre Ayton abandonó el partido por una lesión en la rodilla, y el propio James sufrió un golpe en el codo a cuatro minutos del final. A pesar de los 27 puntos y 11 rebotes de Luka Doncic, no alcanzaron para evitar la caída.
Nikola Jokić brilló con un triple doble: 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, poniendo fin a una racha de tres victorias consecutivas de los Lakers. En otro duelo destacado, el novato Cooper Flagg anotó 18 puntos en su regreso tras ocho partidos de baja, aunque los Dallas Mavericks cayeron ante los Orlando Magic por 115-114.
Flagg, de 19 años y 74 días, superó los mil puntos en su primera temporada, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en lograrlo, solo superado por LeBron, quien lo hizo a los 19 años y 41 días.