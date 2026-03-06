LeBron James rompe récord de más tiros anotados en la NBA

LeBron James superó a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más canastas anotadas en la historia de la NBA, alcanzando la marca durante la derrota de los Lakers ante los Nuggets por 120-113. El récord llegó en un partido complicado, con lesiones y dura competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 06/03/2026 09:04 AM.