México vence a Gran Bretaña y rompe racha de derrotas en estrenos del Clásico

La Selección Mexicana superó 8-2 a Gran Bretaña en su debut del Clásico Mundial 2026, poniendo fin a una racha de derrotas en partidos inaugurales. Jonrónes de Nacho Álvarez Jr. y Jonathan Aranda, junto a una sólida defensiva y pitcheo, definieron el triunfo presuntamente histórico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 05:06 PM.
En Deportes y editada el 06/03/2026 04:47 PM.