México vence a Gran Bretaña y rompe racha de derrotas en estrenos del Clásico

La Selección Mexicana de béisbol derrotó 8-2 a Gran Bretaña en su debut del Clásico Mundial 2026, poniendo fin a una histórica racha de derrotas en partidos inaugurales del torneo. Antes de este juego, México había perdido todos sus estrenos en ediciones anteriores, frente a Estados Unidos, Italia, Australia y Colombia.
El triunfo se construyó con poder al bate y solidez en el montículo. Nacho Álvarez Jr. abrió el marcador con un jonrón solitario en el primer inning, mientras que Jonathan Aranda sentenció el partido con un cuadrangular de tres carreras en el octavo episodio. Alek Thomas también destacó con un sencillo productor en la novena entrada.
El ataque mexicano se complementó con paciencia en el plato: cinco bases por bolas generaron ventaja y permitieron anotar tres carreras. Además, un doblete de Joey Ortiz y un sencillo de Randy Arozarena ampliaron la ventaja a 8-1.
En el campo, Javier Assad lanzó 3.2 entradas firmes, permitiendo solo dos hits. Siete relevistas, incluido Andrés Muñoz que cerró con fuerza, contuvieron a Gran Bretaña. La respuesta británica llegó con un jonrón de Harry Ford en el sexto inning, que empató el juego 1-1 momentáneamente.
Con esta victoria, México rompe un fantasma que lo perseguía desde hace años. Ahora se prepara para enfrentar a Brasil el domingo a las 18:00 horas, en su segundo compromiso del torneo.