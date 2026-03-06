Ohtani conecta grand slam en debut de Japón en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani impresionó con un grand slam y tres hits en la victoria de Japón 13-0 sobre Taiwán en el Clásico Mundial, juego terminado por regla de misericordia tras siete entradas.

