Rayados enfrentará a Inter Miami y a Berterame en Leagues Cup 2026

...

Rayados de Monterrey se medirá ante Inter Miami CF, donde juega Lionel Messi y su exgoleador Germán Berterame, en un emocionante grupo de Leagues Cup 2026 que incluye también a Orlando City y Nashville SC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 11:20 AM.
En Deportes y editada el 06/03/2026 11:07 AM.