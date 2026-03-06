Rayados enfrentará a Inter Miami y a Berterame en Leagues Cup 2026

Los Rayados de Monterrey ya conocen su ruta en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El equipo regiomontano integrará un grupo de alto nivel, donde destaca el duelo ante Inter Miami CF, club que ahora cuenta con el argentino-mexicano Germán Berterame, exgoleador albiazul.
El partido, programado para el sábado 8 de agosto en el NuBank Stadium de Miami, promete un alto voltaje emocional. Berterame, figura en su paso por Monterrey, regresará al campo como rival, al igual que Lionel Messi, con quien Rayados ya tuvo roces en ediciones anteriores del torneo.
El conjunto dirigido por Nicolás Sánchez comenzará su campaña el miércoles 5 de agosto frente a Orlando City SC en el Exploria Stadium. Tras el duelo con Miami, cerrará la fase de grupos el 12 de agosto ante Nashville SC en el Geodis Stadium.
La participación en la Leagues Cup 2026 representa un reto de alto nivel para Rayados, que buscará avanzar entre rivales de la Major League Soccer. El enfrentamiento con su exdelantero Berterame, presuntamente clave en el ataque de Inter Miami, añade un ingrediente extra al certamen binacional.