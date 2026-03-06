Trump elogia a Messi durante visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió al Inter Miami en la Casa Blanca para homenajearlos por su título en la MLS. Lionel Messi, presente en el acto, fue alabado por Trump, quien lo comparó con Pelé. El astro argentino no habló durante la ceremonia, que marcó su primera visita al recinto presidencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 06/03/2026 10:29 AM.