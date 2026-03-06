Trump elogia a Messi durante visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump recibió este jueves al Inter Miami en la Casa Blanca como parte de un homenaje por su campeonato en la Major League Soccer (MLS) del año pasado. Fue la primera vez que el equipo visitó el recinto presidencial y la primera ocasión que Messi estuvo presente en un evento oficial allí.
Durante la ceremonia, Trump destacó la figura de Lionel Messi, a quien llamó "una leyenda viviente". Sin mencionar el Mundial 2026, el mandatario recordó haber visto jugar a Pelé en su paso por el Cosmos de Nueva York y, mirando al astro argentino, afirmó: "Puede que seas mejor que Pelé". Luego, bromeó con los asistentes preguntando: "¿Quién es mejor?".
Messi, ganador de ocho Balones de Oro y campeón mundial con Argentina en 2022, no pronunció palabras durante el evento. Su ingreso al salón fue junto al presidente, en un momento ampliamente difundido en redes sociales. El uruguayo Luis Suárez, los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, así como el comisionado de la MLS Don Garber, también asistieron.
El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, afirmó que el equipo "ha cambiado la cultura del fútbol en Estados Unidos para siempre". Destacó que la liga estadounidense puede competir con las mejores del mundo y expresó la esperanza de que esta no sea la única visita del equipo a la Casa Blanca por un título.
La visita ocurre en un contexto de tensiones globales, con la guerra entre Irán e Israel ensombreciendo el próximo Mundial. Trump no abordó el torneo, pese a que Irán está clasificado y jugará partidos en suelo estadounidense. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con México como sede del partido inaugural.
Messi fue invitado en enero de 2025 por la administración de Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no asistió por un conflicto de agenda. Inter Miami jugará este sábado contra D.C. United, en su primer partido tras el homenaje.