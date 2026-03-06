Venus Williams cae ante Diane Parry en Indian Wells

Venus Williams, de 45 años, fue eliminada en primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells por la francesa Diane Parry en tres sets. Pese al apoyo del público, la estadounidense no pudo sostener el ritmo físico y cayó 6-3, 6-7 (7/4), 6-1. Fue su quinta derrota consecutiva en torneos de la temporada.

Autor Xavier Rivera Martinez el 06/03/2026 09:30 AM.
Deportes 06/03/2026 09:05 AM.