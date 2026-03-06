Venus Williams cae ante Diane Parry en Indian Wells

La leyenda estadounidense Venus Williams, de 45 años, fue eliminada en la primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells tras perder ante la francesa Diane Parry por 6-3, 6-7 (7/4) y 6-1. El partido, disputado bajo fuertes ráfagas de viento, duró dos horas y 21 minutos.
Parry, de 23 años y número 111 del mundo, tuvo que esforzarse para contener el repunte de Williams en el segundo set. La estadounidense mostró su garra al remontar un quiebre y salvar dos pelotas de quiebre para forzar el tiebreak, que ganó 7-4.
Sin embargo, en el tercer set, el desgaste físico se hizo evidente. Williams, que no logra una victoria en Indian Wells desde 2019, encadenó cinco juegos perdidos seguidos y finalmente se despidió con una sonrisa entre la ovación del público.
Esta fue su quinta eliminación en primera ronda en lo que va de temporada, incluido el Abierto de Australia. A pesar de su declive competitivo, Williams sigue siendo una figura icónica del tenis mundial.
El torneo ha sido escenario de polémica en el pasado para las hermanas Williams, quienes boicotearon Indian Wells durante 14 años tras un incidente racista. Venus nunca ha superado las semifinales en sus 10 participaciones, pese a sus siete títulos de Grand Slam.
"Siempre será una superestrella", escribió un fan en redes sociales tras su partida.