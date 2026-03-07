Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce en Madison en Copa del Mundo

Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtuvieron la medalla de bronce en la prueba Madison de ciclismo de pista en la Copa del Mundo de Perth, Australia, sumando 19 puntos. Fue la segunda presea para México en el evento.

