Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce en Madison en Copa del Mundo

Este sábado, la dupla mexicana Yareli Acevedo y Sofía Arreola conquistó la medalla de bronce en la prueba Madison durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth, Australia.
Las ciclistas acumularon 19 puntos en una competencia de alto nivel, superada únicamente por Japón, que se llevó el oro con 60 puntos, y por Australia, subcampeona con 24 unidades.
La prueba reunió a algunas de las selecciones más fuertes del ciclismo de pista mundial, disciplina que forma parte del programa olímpico. La actuación de las mexicanas resalta en un escenario dominado por potencias tradicionales.
Acevedo y Arreola, campeonas panamericanas en Chile, ya habían mostrado su buen momento. Un día antes, Yareli Acevedo se coronó campeona en la carrera de eliminación, lo que le valió su primera medalla en este certamen.
Este bronce en la Madison representa la segunda presea para la delegación mexicana en la Copa del Mundo 2026. Refuerza el crecimiento del ciclismo de pista femenil en el país y proyecta a Acevedo como una de las figuras emergentes del deporte nacional.
Las mexicanas compitieron con consistencia y estrategia, destacando en un evento altamente competitivo.