Flamengo vence a Astros de Jalisco en inicio de playoffs de la BCLA

Flamengo superó 101-99 a Astros de Jalisco en el arranque de los playoffs de la BCLA, en un intenso duelo en Río de Janeiro. A pesar del regreso de los mexicanos en el segundo tiempo, el tiempo no les alcanzó para remontar. Christopher Perry anotó 31 puntos, pero no fue suficiente. El segundo juego será el viernes 13 en Guadalajara.

Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 09:49 AM.
07/03/2026 09:54 AM.