Flamengo vence a Astros de Jalisco en inicio de playoffs de la BCLA

Flamengo, actual campeón de la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCLA), comenzó con pie derecho su serie de playoffs al vencer 101-99 a Astros de Jalisco en el Maracanazinho de Río de Janeiro.
El encuentro, intenso desde el primer minuto, dejó claro el poderío local. Con un contundente primer cuarto, los brasileños aprovecharon el desgaste físico de los mexicanos, quienes llegaron tras más de 24 horas de viaje, y sacaron una ventaja de 19 puntos.
Los triples fueron clave. Flamengo conectó con un 58% de efectividad, mientras que Astros apenas lograron un 27% antes del descanso, lo que dejó el marcador 56-45 al medio tiempo.
Tras el descanso, la quinteta de Iván Déniz despertó. Christopher Perry, con 31 puntos, lideró la ofensiva. Joshep Avila aportó 26 y Trey Burke encestó seis triples, impulsando una remontada que acercó a los tapatíos a solo dos puntos.
Pese al dominio en el último periodo, el tiempo fue insuficiente para consumar el milagro. Franco Baralle, con 24 puntos (15 desde el triple), guió a los locales, mientras que Gui Deodato y Markeith Cummings impusieron condiciones bajo el aro.
Con la victoria, Flamengo cortó una racha de tres derrotas. Astros, que venía invicto en el torneo, perdió por primera vez. El Juego 2 será el viernes 13 de marzo en la Arena Astros. Una victoria mexicana forzaría un Juego 3 en casa.