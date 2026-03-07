Isaac del Toro logra el tercer puesto en Strade Bianche 2026 frente a Pogacar y Seixas

El mexicano Isaac del Toro concluyó en tercer lugar en la Strade Bianche 2026, tras una destacada actuación frente a corredores de elite. Tadej Pogacar se impuso con un ataque a 80 km de la meta, mientras Paul Seixas lo acompañó en el podio. Del Toro resistió el ritmo de Seixas, quien lo superó en el tramo final.

