Isaac del Toro logra el tercer puesto en Strade Bianche 2026 frente a Pogacar y Seixas

El mexicano Isaac del Toro subió al podio de la Strade Bianche 2026 al finalizar en tercer lugar, en una jornada dominada por el esloveno Tadej Pogacar, que ganó la clásica italiana por cuarta vez en su carrera y tercera consecutiva.
Pogacar, campeón del mundo y cuádruple ganador del Tour de Francia, lanzó un demoledor ataque a unos 80 kilómetros de la meta, en el tramo de grava del Monte Sante Marie, abriendo una brecha que nadie pudo cerrar. Su escapada solitaria se convirtió en un paseo triunfal hacia Siena.
El francés Paul Seixas, de 19 años y gran promesa del ciclismo galo, resistió más tiempo y terminó segundo, superando en el último tramo a Del Toro. El mexicano, de 22 años, fue el único capaz de seguir el ritmo de Seixas tras su ataque a 18 km de la meta, pero se negó a colaborar en la persecución de Pogacar.
En la ascensión final por la Via Santa Catarina, Seixas aceleró y dejó atrás a Del Toro, asegurando así su mejor resultado en una clásica hasta la fecha. El mexicano concluyó en soledad, consolidando su estatus como una de las figuras emergentes del ciclismo mundial.
Pogacar, que disputaba su primera carrera del año, no pudo comenzar mejor la temporada 2026, con Milán-San Remo como próximo gran objetivo: el único Monumento que aún no ha ganado.
"Que la enésima exhibición del mejor ciclista que han visto nuestros ojos no quite el foco de estos dos", destacó un analista tras la carrera.
La Strade Bianche volvió a ser escenario de hazañas individuales y promesas cumplidas. Mientras Pogacar reafirma su dominio, jóvenes como Seixas y Del Toro confirman su lugar entre la élite del ciclismo mundial.