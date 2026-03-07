Jorge Campos asegura que México llegará a semifinales del Mundial 2026

El ídolo azteca Jorge Campos generó expectativa al afirmar que la Selección Mexicana puede alcanzar las semifinales del Mundial 2026, gracias al factor localía y al crecimiento de una nueva generación de jugadores que asume el protagonismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/03/2026 10:52 AM.
En Deportes y editada el 07/03/2026 10:54 AM.