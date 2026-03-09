Gignac genera polémica por supuesto reloj en Clásico Regio

André-Pierre Gignac fue protagonista en el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, no solo por marcar el gol decisivo, sino por un dispositivo que lució en su muñeca derecha durante el partido.
El accesorio, que a simple vista parecía un reloj, generó polémica inmediata. Según el reglamento de la Liga MX, está prohibido que los jugadores usen relojes u otros dispositivos electrónicos durante los partidos.
La polémica estalló tras la celebración del gol, cuando Gignac levantó el brazo y mostró claramente el objeto. En redes sociales, aficionados y analistas cuestionaron si se había violado la regla 4 sobre equipamiento permitido.
Tras la ola de especulaciones, se aclaró que el dispositivo era un Whoop, usado para monitorear frecuencia cardiaca y rendimiento físico. Este tipo de sistema está exento del reglamento bajo la categoría de EPTS (Sistemas Electrónicos de Seguimiento de Rendimiento), autorizados expresamente.
El dispositivo no tiene pantalla ni botones, y es común entre jugadores profesionales. La Liga MX permite su uso para fines médicos y deportivos, siempre que no se utilice para comunicación o ventaja táctica.
El analista Fernando 'El Cantante' Guerrero criticó presuntamente la falta de revisión por parte del cuerpo arbitral, aunque tras la confirmación, no procede ninguna sanción.
El tanto convirtió a Gignac en el máximo goleador histórico de los Clásicos Regios. Con 190 goles en Liga MX, su futuro sigue en el aire, ya que su contrato con Tigres está por finalizar.