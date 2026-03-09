Gignac genera polémica por supuesto reloj en Clásico Regio

André-Pierre Gignac fue centro de polémica tras lucir un dispositivo en su muñeca durante el Clásico Regio. Aunque se especuló con un reloj prohibido, se confirmó que era un Whoop, permitido por el reglamento de la Liga MX.

