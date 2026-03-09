Irak pide a FIFA posponer repechaje por crisis aérea y seguridad

La selección de Irak solicitó a la FIFA posponer su partido de repechaje rumbo al Mundial 2026, programado para el 31 de marzo en México, debido al cierre del espacio aéreo por el conflicto entre Irán y EE.UU. y riesgos en el traslado por tierra. El técnico Graham Arnold rechazó una ruta terrestre de más de 25 horas por zonas inseguras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 05:35 PM.
En Deportes y editada el 09/03/2026 03:58 PM.