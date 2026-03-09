Reportan a Konnan en delicado estado de salud tras cirugía en California

El reconocido luchador mexicano Konnan, de 62 años, fue sometido a una cirugía mayor en San Diego, California, tras presentar graves complicaciones médicas. Diversos medios reportan que su estado de salud es delicado.
Según fuentes cercanas al caso, el exluchador habría sido intervenido por complicaciones en una pierna, lo que presuntamente derivó en una amputación. El personal médico mantiene bajo observación su otra extremidad para prevenir daños similares.
Konnan, cuyo nombre real es Carlos Santiago Espada, tiene un historial clínico complejo. En 2007 se sometió a un trasplante renal por insuficiencia orgánica. En 2021, sufrió una grave crisis tras contagiarse de Covid-19, que incluyó fallo cardíaco y complicaciones renales. En 2022, reveló que volvía a la lista de espera para un nuevo trasplante.
Tras conocerse la noticia, circularon rumores sobre su fallecimiento, los cuales han sido desmentidos por fuentes oficiales. El luchador sigue siendo una figura influyente no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su labor al promover el talento latino en el entretenimiento.