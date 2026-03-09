Reportan a Konnan en delicado estado de salud tras cirugía en California

El ídolo de la lucha libre mexicana, Konnan, fue hospitalizado en San Diego tras complicaciones médicas graves; se reporta en estado delicado y presuntamente habría sufrido una amputación en una pierna. Fuentes oficiales desmienten su fallecimiento.

