México golea a Brasil 16-0 en el Clásico Mundial de Béisbol

México cumplió con autoridad su segundo compromiso en el Clásico Mundial de Béisbol al vencer 16-0 a Brasil en siete entradas. El triunfo, logrado por nocaut, deja a México con récord de 2-0 y empatado en el liderato del Grupo B junto a Estados Unidos e Italia.
La ofensiva tricolor explotó desde el primer capítulo con un rally de cuatro carreras. Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Nacho Álvarez cruzaron la placa tras cinco imparables consecutivos. Jarren Durán abrió el segundo inning con un jonrón solitario que amplió la ventaja a 5-0.
En la cuarta entrada, México sentenció el partido con seis carreras. Alejandro Kirk conectó un cuadrangular de tres carreras, mientras que Durán aportó con un doble productor. Kirk terminó con cuatro empujadas y dos anotadas, mientras que Durán y Alek Thomas sumaron tres producidas cada uno.
La ofensiva generó 16 imparables, con 11 de los 15 bateadores registrando al menos un hit. El cierre llegó en la sexta entrada con un jonrón de dos carreras de Julián Ornelas, que selló el marcador en 16-0.
En el montículo, Taijuan Walker lanzó 3.1 entradas sin hit ni carrera. Roel Ramírez y Alex Armenta completaron la blanqueada, limitando a Brasil a tres hits y registrando ocho ponches en total.
Este fue el primer nocaut en la historia de México en el Clásico Mundial y la mayor anotación del equipo en el torneo, igualando las 16 carreras frente a Australia en 2009.
México se prepara ahora para enfrentar a Estados Unidos este lunes a las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), en un duelo clave entre los dos equipos invictos del grupo.