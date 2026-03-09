México golea a Brasil 16-0 en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de México venció 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol, logrando su segunda victoria consecutiva y empatando en el primer lugar del Grupo B con Estados Unidos e Italia. El triunfo incluyó home runs de Durán, Kirk, Thomas y Ornelas, además de una destacada labor de pitcheo que limitó a Brasil a solo tres hits.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 09/03/2026 09:23 AM.