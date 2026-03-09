México vs. Estados Unidos en el Clásico Mundial: a que hora y donde verlo

...

México enfrentará a Estados Unidos este lunes 9 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en un duelo clave del Grupo B. El partido será en Daikin Park, Houston, a las 18:00 horas, con transmisión por Canal 9, ESPN y TUDN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/03/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 09/03/2026 09:21 AM.