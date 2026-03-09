México vs. Estados Unidos en el Clásico Mundial: a que hora y donde verlo

La Selección Mexicana de béisbol tendrá uno de sus compromisos más esperados en el Clásico Mundial 2026. Este lunes 9 de marzo se medirá a Estados Unidos en el Daikin Park, Houston, Texas, en un partido que promete emociones fuertes.
El encuentro está programado para las 18:00 horas del centro de México y será el tercer juego de México en la primera ronda del Grupo B. Ambos equipos llegan invictos, lo que añade mayor tensión al duelo.
Este partido se perfila como uno de los más atractivos de la primera ronda, con ambas selecciones mostrando buen nivel competitivo.