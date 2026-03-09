Xavi asegura que Laporta tumbó el regreso de Messi al Barcelona

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reveló en una entrevista con La Vanguardia que Leo Messi estuvo cerca de regresar al club en 2023. Según Xavi, el argentino mostró ilusión por volver tras ganar el Mundial y hubo acercamientos concretos hasta marzo de ese año.
"Leo estaba fichado", afirmó Xavi, quien aseguró que contaba con el visto bueno de LaLiga y del jugador. Incluso, dijo que solo esperaba el OK final para informar al presidente del club, Joan Laporta.
Sin embargo, el proceso se detuvo. Xavi señaló que Laporta comenzó a negociar directamente con el padre de Messi, pero finalmente decidió no concretar el fichaje. "Me dijo textualmente que no vuelve porque me va a hacer una guerra", reveló.
"Teníamos luz verde de LaLiga, pero el presidente lo tiró atrás"
El exentrenador, que dejó el cargo en 2025, no precisó si existió una oferta formal, pero insistió en que el acuerdo estaba muy avanzado. El Barça, por ahora, no se ha pronunciado al respecto.