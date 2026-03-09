Xavi asegura que Laporta tumbó el regreso de Messi al Barcelona

...

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que Leo Messi estaba prácticamente fichado en 2023 con luz verde de LaLiga, pero Joan Laporta presuntamente canceló el acuerdo por temor a una confrontación.

