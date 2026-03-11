Álvaro Fidalgo cerca de su debut con México: convocatoria para enfrentar a Portugal

La Dirección de Selecciones Nacionales habría notificado al Real Betis para apartar a Álvaro Fidalgo de sus actividades con el club y considerarlo en la convocatoria de México para los amistosos ante Portugal y Bélgica en marzo de 2026, según reportó David Medrano.

