Álvaro Fidalgo cerca de su debut con México: convocatoria para enfrentar a Portugal

La posibilidad de que Álvaro Fidalgo dispute su primer partido con la Selección Mexicana está cada vez más cerca. De acuerdo con información difundida por el periodista David Medrano, el mediocampista del Real Betis estaría dentro de los planes del cuerpo técnico para la próxima Fecha FIFA, en la que México enfrentará a Portugal y Bélgica.
La Dirección de Selecciones Nacionales de México ya habría iniciado los trámites correspondientes al enviar un comunicado formal al club español para reservar la disponibilidad del jugador durante el periodo internacional. Este procedimiento es obligatorio para futbolistas que militan fuera del país y representa un paso clave previo a su posible convocatoria oficial.
Fidalgo, quien destacó durante su paso por el Club América, ha mantenido un nivel constante en Europa y ha generado interés creciente dentro del entorno de la selección. Su inclusión en los amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026 sería un indicio claro de la intención del cuerpo técnico por explorar nuevas opciones en el mediocampo.
Los partidos programados son: México vs. Portugal, el 28 de marzo en el Estadio Azteca, y México vs. Bélgica, el 31 de marzo, ambos a las 19:00 horas tiempo del centro de México. Estos encuentros servirán como pruebas fundamentales para delinear la base del equipo que buscará brillar en la Copa Mundial que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.
Aunque la convocatoria oficial aún no ha sido anunciada, el hecho de que ya se haya gestionado el apartado con el Real Betis aumenta las expectativas de que Fidalgo pueda vestir por primera vez la camiseta nacional en los próximos compromisos internacionales.