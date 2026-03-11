Isaac Del Toro asume el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras quedar segundo en la Etapa 2

El ciclista mexicano Isaac Del Toro se convirtió en líder general de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar segundo en la Etapa 2, disputada bajo intensa lluvia entre Camaiore y San Gimignano. Su consistente desempeño en un recorrido exigente le permitió ascender al primer puesto de la clasificación general, portando la maglia azzurra.

Autor Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 08:58 AM.
Deportes