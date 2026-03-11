Isaac Del Toro asume el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras quedar segundo en la Etapa 2

En una jornada marcada por la lluvia intensa y un final accidentado, el mexicano Isaac Del Toro asumió el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar en segunda posición en la Etapa 2, que conectó Camaiore con San Gimignano en un recorrido de 206 kilómetros con múltiples subidas exigentes.
El corredor del UAE Team Emirates escaló posiciones tras haber concluido décimo en la primera etapa, aprovechando su fortaleza en los ascensos y evitando las caídas que afectaron a varios competidores en el tramo final. Aunque Mathieu van der Poel se llevó la victoria parcial tras imponerse en la empinada subida de grava hacia San Gimignano, el desempeño de Del Toro fue suficiente para colocarse al frente de la clasificación general.
La etapa, desarrollada bajo condiciones climáticas extremas, incluyó un sector decisivo de 1,2 kilómetros con una pendiente promedio del 7,1%, que puso a prueba la resistencia y técnica de todo el pelotón. Pese a los incidentes en el cierre, Del Toro mantuvo la calma y logró mantenerse entre los punteros, consolidando su posición como nuevo líder.
La clasificación general tras dos etapas coloca a Del Toro en primer lugar, seguido por Giulio Pellizzari y Magnus Sheffield en el podio provisional. Alan Hatherly y Primož Roglič también se mantienen cerca en la lucha por el título.
La tercera etapa, programada para el miércoles 11 de marzo, recorrerá 225 kilómetros con un perfil ondulado que incluye zonas cercanas a Todi y la cascada de Marmore. Los últimos 15 kilómetros presentarán una subida sostenida que podría generar cambios significativos en la general.
La transmisión en México de la Etapa 3 comenzará a las 6:00 a.m. (tiempo del centro) por ESPN, con cobertura extendida desde las 3:40 a.m. a través de Disney+. Con Del Toro portando la maglia azzurra, se espera una atención especial a las acciones del UAE Team Emirates durante la jornada de más de cinco horas.