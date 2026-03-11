Juan Manuel Márquez critica peleas de influencers: 'Están echando a perder este bello deporte'

...

El ex campeón mundial de boxeo Juan Manuel Márquez cuestionó los combates entre influencers, al considerar que desvirtúan la esencia del boxeo profesional por la falta de formación y disciplina de los participantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/03/2026 09:56 AM.
En Deportes y editada el 11/03/2026 10:32 AM.