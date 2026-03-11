Juan Manuel Márquez critica peleas de influencers: 'Están echando a perder este bello deporte'

El ex campeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez se sumó a las voces críticas contra los combates de boxeo protagonizados por influencers y figuras del entretenimiento digital, al afirmar que estos espectáculos están desgastando la integridad del boxeo profesional.
Durante una entrevista con el creador de contenido Melo Montoya, Márquez, conocido como 'La Dinamita', expresó con contundencia su desacuerdo: 'Están echando a perder este bello deporte'. El pugilista argumentó que el boxeo tradicional exige años de formación amateur, disciplina rigurosa, entrenamiento técnico y una preparación física exigente, elementos que considera ausentes en los eventos como La Velada del Año, Supernova o Ring Royale.
'Un boxeador profesional pasa por una rutina que incluye dieta controlada, acondicionamiento físico y miles de horas de sparring. No es lo mismo subir al ring después de esa preparación que hacerlo tras unas semanas de entrenamiento por moda', señaló.
Márquez reveló además que platicó con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sobre la necesidad de diferenciar claramente estos espectáculos del boxeo profesional. Sugirió que deberían denominarse con otro nombre para evitar confusiones y proteger la identidad del deporte.
El debate sobre el impacto de los combates entre celebridades sigue polarizando al mundo del boxeo. Mientras algunos ven en estos eventos una forma de acercar el deporte a nuevas generaciones, figuras como Márquez advierten sobre el riesgo de banalizar una disciplina con profunda tradición y exigencia técnica.