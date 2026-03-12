América confirma cirugía exitosa de Luis Ángel Malagón; recuperación será de 6 a 8 meses

El Club América informó que la cirugía del portero Luis Ángel Malagón por una lesión en el tendón de Aquiles fue un éxito. El arquero iniciará su proceso de rehabilitación, con un tiempo estimado de recuperación entre seis y ocho meses, lo que pone en duda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

