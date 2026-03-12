América confirma cirugía exitosa de Luis Ángel Malagón; recuperación será de 6 a 8 meses

El Club América confirmó este jueves que la cirugía a la que fue sometido el portero Luis Ángel Malagón por una lesión en el tendón de Aquiles se realizó con éxito. A través de un comunicado oficial, el equipo detalló que el procedimiento quirúrgico tuvo lugar en Guadalajara y que el arquero ya comenzó su proceso de recuperación.
Malagón sufrió la lesión durante el partido de ida de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union, disputado el martes anterior. Tras el encuentro, se confirmó la rotura del tendón de Aquiles, lo que obligó a una intervención inmediata. Este jueves, el jugador viajó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde ofreció breves declaraciones antes de ser intervenido.
"Bien, todos. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Y nada más, hermano. Seguirle echando", expresó el guardameta antes de la cirugía, agradeciendo el apoyo recibido.
El club estimó un tiempo de recuperación entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución del jugador durante la rehabilitación. Este periodo pone en duda su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y para el cual Malagón era considerado como una de las opciones del técnico Javier Aguirre para la portería del Tri.
La baja representa un golpe sensible para las aspiraciones americanistas en lo que resta de la temporada, aunque el club confía en la pronta recuperación del arquero, quien ha sido figura clave desde su llegada al equipo.