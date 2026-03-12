Benjamín Gil: 'No lo considero un fracaso', tras eliminación de México en el Clásico Mundial

El manager de la selección mexicana de béisbol, Benjamín Gil, afirmó que la eliminación en la primera ronda del Clásico Mundial 2026 no representa un fracaso, al reconocer el potencial del equipo y expresar su orgullo por el desempeño del plantel joven.

Autor Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 09:25 AM.