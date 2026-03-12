Benjamín Gil: 'No lo considero un fracaso', tras eliminación de México en el Clásico Mundial

Tras la eliminación de México en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el manager Benjamín Gil rechazó calificar la campaña como un fracaso y destacó el crecimiento del equipo, compuesto en gran parte por jóvenes talentos.
La selección mexicana concluyó su participación con récord de 2-2, tras vencer a Gran Bretaña y Brasil, pero cayendo frente a Estados Unidos e Italia. Con este desempeño, México finalizó en tercer lugar del Grupo B, lo que marcó su tercera eliminación en primera ronda en la historia del torneo, tras los antecedentes de 2013 y 2017.
"No lo considero un fracaso; para la gente que no conoce a Italia, es un muy buen equipo", afirmó Gil, quien reconoció la calidad del rival que los eliminó. A pesar de la salida temprana, el estratega mostró optimismo sobre el futuro del béisbol nacional.
"Estoy muy orgulloso de ellos. Yo no sé si siga al frente de la Selección, pero sé que en un futuro México va a ser campeón de este torneo", declaró Gil, quien ha dirigido al equipo en una de sus mejores etapas, incluyendo la histórica semifinal alcanzada en 2023.
Esta fue la sexta participación de México en el Clásico Mundial, torneo en el que el equipo ha mostrado una evolución constante. Gil dejó en claro que el material humano joven disponible permite soñar con títulos internacionales en los próximos ciclos.