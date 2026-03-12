'Mis comentarios se valoran más': Checo Pérez destaca su rol en Cadillac tras debut en Australia GP

Sergio ‘Checo’ Pérez destacó que en Cadillac sus opiniones sobre el monoplaza tienen mayor peso que en Red Bull, tras el complicado debut del equipo estadounidense en el GP de Australia 2026. El mexicano reconoció los retos iniciales, pero confía en el progreso del proyecto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 12:17 PM.