'Mis comentarios se valoran más': Checo Pérez destaca su rol en Cadillac tras debut en Australia GP

Tras el debut del equipo Cadillac en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez destacó que sus comentarios técnicos tienen ahora un mayor impacto en el desarrollo del monoplaza, en comparación con su paso por Red Bull Racing.
El tapatío, de 36 años, señaló que en el nuevo proyecto estadounidense existe una mayor apertura para considerar sus observaciones sobre el rendimiento del auto. “Sí, definitivamente. Creo que pude ver cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección; siempre ayuda. Siento que definitivamente mis comentarios son mucho más apreciados”, afirmó Pérez en declaraciones exclusivas tras la carrera.
Esta postura contrasta con su experiencia en Red Bull, donde, según sus palabras, sus aportaciones técnicas rara vez eran tomadas en cuenta para las mejoras del vehículo. Pérez, fichado junto al finlandés Valtteri Bottas, fue contratado para aportar experiencia y liderar el desarrollo del nuevo monoplaza de Cadillac en su ingreso a la Fórmula 1.
El debut del equipo no fue el esperado: Pérez finalizó en último lugar, mientras que Bottas abandonó la carrera por fallas mecánicas. Pese a ello, el mexicano considera que el proyecto tiene margen de mejora. “No va a ser una tarea fácil para Cadillac, pero lo importante es el progreso que podamos lograr a partir de ahora y poner en funcionamiento todos los diferentes departamentos”, indicó.
Pérez también reveló que su año fuera de la parrilla en 2025 le dio una nueva perspectiva del deporte. “Realmente sentí que mi año fuera me dio una perspectiva muy diferente del deporte”, comentó, añadiendo que ahora busca disfrutar las carreras “como si fuera karting”, una mentalidad que, según él, le permitirá rendir al máximo.
Con este enfoque, el piloto mexicano apuesta por un crecimiento progresivo dentro de un proyecto ambicioso que busca consolidarse en los próximos años en la máxima categoría del automovilismo mundial.