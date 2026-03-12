Definidos los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol: horarios, rivales y transmisión

Tras una emocionante fase de grupos, quedaron sellados los cruces de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde ocho selecciones buscarán el título mundial. Aunque México no logró avanzar tras caer ante Italia en su último juego, el torneo mantiene un alto nivel competitivo con potencias como Japón, República Dominicana y Estados Unidos entre los semifinalistas.
Canadá vs Estados UnidosCanadá hizo historia al clasificarse por primera vez a esta ronda tras liderar su grupo con victorias sobre Puerto Rico, Cuba y Colombia. Su único tropiezo fue ante Panamá. Ahora se medirá a Estados Unidos, que apenas logró su boleto tras depender de un triunfo de Italia sobre México. El equipo estadounidense deberá mejorar tras su inesperada derrota previa ante Italia.
Puerto Rico vs ItaliaItalia es una de las grandes revelaciones del certamen. Invicto en la fase de grupos, venció a selecciones fuertes como Estados Unidos y México. Vinnie Pasquantino destacó con tres jonrones en un solo partido, récord en la historia del torneo. Por su parte, Puerto Rico busca recuperar su garra tradicional pese a las ausencias de figuras como Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor.
Japón vs VenezuelaEste duelo promete ser el más atractivo de la ronda. Japón, campeón defensor, llegó invicto tras dominar a Corea del Sur, China Taipei y Australia. Shohei Ohtani ha sido figura central con dos jonrones y un average de .556. Por el lado venezolano, Ezequiel Tovar (.600 de AVG) y Luis Arráez (.500 AVG, 14 turnos) han liderado una ofensiva sólida. La vinotinto cayó ante República Dominicana en su último juego, pero llega con aspiraciones reales.