Definidos los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol: horarios, rivales y transmisión

...

Quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. República Dominicana, Estados Unidos, Japón e Italia avanzan como favoritos, mientras Canadá e Italia sorprenden al llegar lejos. México queda fuera, pero la acción continúa con duelos de alto voltaje a partir de mediados de marzo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 02:22 PM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 01:36 PM.