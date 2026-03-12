Jack Draper elimina a Novak Djokovic en un dramático tercer set en Indian Wells

El británico Jack Draper, campeón defensor, venció al serbio Novak Djokovic en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells tras un intenso partido de 2 horas y 35 minutos, definido en un tiebreak del tercer set. El joven tenista, 14 años menor que Djokovic, superó la resistencia del serbio, quien luchó hasta el final pese al cansancio físico. Draper avanzó a cuartos donde enfrentará a Daniil Medvedev.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:48 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 05:02 AM.