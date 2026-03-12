Isaac del Toro pierde liderato en etapa 4 de la Tirreno-Adriático tras triunfo de Van der Poel

El mexicano Isaac del Toro perdió este jueves el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar fuera del grupo de cabeza en la cuarta etapa, que concluyó en Martinsicuro, Italia, y que fue ganada por el neerlandés Mathieu van der Poel. Con este resultado, el italiano Giulio Pellizzari asumió el mando general con apenas dos segundos de ventaja sobre el corredor azteca.
Van der Poel, ya ganador de la segunda etapa, se impuso en un sprint selecto tras un ataque a 300 metros de la meta, imponiendo su potencia sobre un grupo reducido que incluía a los principales favoritos. Pellizzari finalizó segundo y Johannessen tercero, mientras que Del Toro llegó a unos segundos del grupo principal, tras perder contacto en el momento clave del ascenso al Tortoreto, a 14 kilómetros de la meta.
El esfuerzo en la subida dejó al pelotón reducido a una docena de corredores, entre ellos Del Toro y Van der Poel, quienes resistieron hasta el final. Sin embargo, la explosividad del neerlandés en los metros finales marcó la diferencia. Esta fue la tercera victoria de la temporada para Van der Poel, quien continúa su preparación rumbo a la Milán-San Remo, clásica que busca revalidar tras ganarla el año pasado.
La clasificación general ahora está extremadamente ajustada: Pellizzari lidera con solo dos segundos sobre Del Toro, lo que mantiene al mexicano como serio aspirante al título. Este viernes se disputará la quinta y antepenúltima etapa, un recorrido de 186 kilómetros entre Marotta y Mombaroccio, con tres puertos en los últimos 50 kilómetros, incluida una exigente subida final al Santuario Beato Sante, de menos de 5 kilómetros y rampas que alcanzan el 19 por ciento de desnivel.