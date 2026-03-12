Isaac del Toro pierde liderato en etapa 4 de la Tirreno-Adriático tras triunfo de Van der Poel

El mexicano Isaac del Toro cedió la maglia azul de líder en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, tras perder contacto en los metros finales; el neerlandés Mathieu van der Poel se impuso en Martinsicuro y Pellizzari asumió el mando con ventaja mínima sobre el azteca.

Autor Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 09:27 AM.