Marcel Ruíz sufre lesión en la rodilla y pone en riesgo su participación en el Mundial 2026

En medio de la creciente preocupación por el estado físico de los futbolistas mexicanos rumbo al Mundial 2026, el mediocampista Marcel Ruíz se convirtió en la más reciente baja por lesión tras salir del partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el San Diego FC en la CONCACAF Champions Cup.
El incidente ocurrió al minuto 37, cuando Ruíz disputaba un balón por la banda izquierda frente a Manu Duah. Tras una entrada del defensa de San Diego que derivó en un mal apoyo del mexicano, Ruíz pisó de forma inadecuada y cayó al césped con evidente dolor en la rodilla derecha. De inmediato, el jugador se tomó la zona afectada y solicitó atención médica, mostrando gestos de angustia que alertaron a cuerpo técnico y aficionados.
Ante el riesgo de una lesión de mayor gravedad, el técnico Antonio 'El Turco' Mohamed decidió retirarlo del encuentro como medida preventiva. Su lugar en el campo fue ocupado por Nicolás Castro. Aunque aún no se emite un reporte médico oficial, el futbolista será sometido a exámenes de imagenología para determinar la magnitud de la lesión.
La situación agrava la ya delicada lista de bajas por lesión en el seno del futbol mexicano. A pocos meses del arranque del Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, más de 10 jugadores han sufrido percances físicos que ponen en duda su participación en el torneo más importante del planeta.
La 'maldición de las lesiones' parece no dar tregua al Tricolor, y la posible baja de Ruíz, figura clave en el mediocampo de Toluca y aspirante a un lugar en la selección nacional, representa un nuevo golpe para las aspiraciones del equipo rumbo al certamen mundialista.