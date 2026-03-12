Marcel Ruíz sufre lesión en la rodilla y pone en riesgo su participación en el Mundial 2026

El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruíz, abandonó el campo durante la CONCACAF Champions Cup tras una lesión en la rodilla derecha, generando preocupación por su posible participación en el Mundial 2026. Aún se espera el diagnóstico médico oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:41 PM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 12:18 PM.