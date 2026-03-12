Italia elimina a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y avanza invicta a cuartos

La Selección Mexicana fue eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer ante Italia, que selló su paso invicto como líder del Grupo B. Con un desempeño contundente, destacó Vinnie Pasquantino con tres jonrones, mientras México no pudo remontar en una decisiva jornada que también permitió la clasificación de Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:46 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 05:01 AM.