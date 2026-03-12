Italia elimina a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y avanza invicta a cuartos

La ilusión de la Selección Mexicana de béisbol por avanzar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial 2026 se apagó este miércoles en el Daikin Park, donde cayó derrotada frente a Italia, equipo que terminó como líder invicto del Grupo B. El triunfo italiano, sellado con un marcador final de 9-1, significó la eliminación de México en la última jornada de la fase de grupos.
El protagonista indiscutible del encuentro fue Vinnie Pasquantino, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador en conectar tres cuadrangulares en un solo juego dentro de la historia del torneo. Sus bambinazos —incluyendo uno en la quinta entrada que amplió la ventaja a seis carreras— marcaron el ritmo ofensivo de Italia, que además contó con producciones clave de Jon Berti y Jakob Marsee.
México, dirigido por Benjamín Gil, llegó al duelo con récord de 2-1 y necesitaba la victoria para forzar un triple empate con Italia y Estados Unidos (3-1). Sin embargo, la ofensiva tricolor apenas logró anotar una carrera en la séptima entrada, cuando Alek Thomas se sacrificó para impulsar a Luisangel Meneses.
El momento crítico para México llegó en la quinta entrada, cuando Italia fabricó tres carreras para extender su ventaja a 5-0. Aunque Nick González alcanzó base por bola, una intentona de robo de segunda lo dejó fuera, frustrando cualquier posibilidad de reacción. En la octava, Fischer conectó un jonrón al jardín izquierdo que sentenció el partido con el 9-1 definitivo.
Con este resultado, Italia avanza como primera del grupo, mientras que Estados Unidos también se clasificó gracias al desempeño combinado en la tabla. México queda fuera del torneo pese a sus dos victorias iniciales, y deberá replantear su estrategia de cara a futuras competencias internacionales.
El partido fue transmitido en vivo por Canal 9, ESPN, y plataformas digitales como ViX y Disney+, donde miles de aficionados siguieron el minuto a minuto de un duelo que definió el destino de tres selecciones.