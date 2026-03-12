Las Vegas Raiders traspasan a Geno Smith a los New York Jets en movimiento clave de reconstrucción

Los Las Vegas Raiders anunciaron el traspaso del quarterback Geno Smith a los New York Jets a cambio de una selección de sexta ronda en el Draft 2026, tras una temporada como titular. El movimiento forma parte del plan de reconstrucción del equipo para priorizar talento joven.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:46 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 04:59 AM.