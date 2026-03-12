Las Vegas Raiders traspasan a Geno Smith a los New York Jets en movimiento clave de reconstrucción

La era de Geno Smith como mariscal de campo de los Las Vegas Raiders ha llegado a su fin. La organización anunció este miércoles el traspaso del quarterback a los New York Jets, intercambiando a Smith por una selección de sexta ronda en el Draft de la NFL 2026, mientras envían también su propia selección de séptima ronda del mismo año.
El movimiento marca un paso decisivo en el proceso de reconstrucción que los Raiders han iniciado tras una temporada 2025 complicada. Smith, de 35 años, fue el quarterback titular durante su única campaña con el equipo, tras llegar procedente de los Seattle Seahawks, donde jugó cinco temporadas. Su ciclo en Las Vegas concluye con 3,025 yardas por aire, 19 pases de touchdown y 17 intercepciones, la mayor cantidad en la liga al término de la temporada.
Con esta transacción, los Raiders suman el pick número 228 del Draft 2026, lo que eleva a diez el total de selecciones con las que contarán en el próximo draft. Su capitalización incluye la primera selección global, una en segunda ronda, una en tercera, tres en cuarta, una en quinta y tres en sexta, además de la recién adquirida.
La salida de Smith refuerza el enfoque del equipo en rejuvenecer su roster y apostar por talento emergente en posiciones clave, especialmente en la línea ofensiva y en el ataque aéreo. Aunque Smith aportó experiencia y liderazgo, su rendimiento no logró estabilizar a una ofensiva inconsistente durante la temporada pasada.
Los Raiders ahora dirigen su atención hacia el Draft 2026, donde tendrán una oportunidad sin precedentes para moldear el futuro del equipo con múltiples selecciones de alto valor. Mientras tanto, Geno Smith buscará una nueva oportunidad con los Jets, escuadra que podría utilizarlo como mentor o competidor en su posición de quarterback.