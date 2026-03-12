San Diego FC vence a Toluca con dos hombres menos en ida de Concacaf

San Diego FC se impuso 3-2 al Toluca en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de terminar el encuentro con solo nueve jugadores tras dos expulsiones. David Vázquez anotó dos goles y Anders Dreyer selló la victoria, mientras que los Diablos descontaron por penales de Gallardo y Helinho.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 04:48 AM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 05:02 AM.