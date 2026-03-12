San Diego FC vence a Toluca con dos hombres menos en ida de Concacaf

San Diego FC logró una hazaña en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf al vencer 3-2 al Club Toluca, bicampeón del fútbol mexicano, a pesar de terminar el encuentro con dos hombres menos. El triunfo, conseguido en condición de visitante, coloca a los estadounidenses con ventaja rumbo al partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles en el estadio Nemesio Diez.
El partido comenzó con un golpe temprano para San Diego: Marcus Ingvartsen fue expulsado al minuto 12, dejando al equipo con un jugador menos. A pesar de la desventaja numérica, Toluca no aprovechó de inmediato y solo logró abrir el marcador al 16’, cuando Jesús Gallardo convirtió un penal tras una falta en el área. Sin embargo, al 32’, un error en la salida de los Diablos fue capitalizado por David Vázquez, quien empató el encuentro con un disparo de zurda tras pase de Amahl Pellegrino.
En la segunda mitad, San Diego sorprendió con un dominio inesperado. Al minuto 46, Vázquez volvió a anotar, esta vez tras asistencia de Luca Bombino, para poner el 2-1. Cinco minutos después, al 53’, Anders Dreyer amplió la ventaja con un potente disparo de zurda en una contraataque, también servido por Bombino, marcando el 3-1.
Toluca reaccionó tarde. Al 89’, tras una mano dentro del área del defensa Manu Duah —quien fue expulsado directamente—, el brasileño Helinho cobró con éxito el penal para acercar el marcador a 3-2. Los Diablos buscaron el empate en los minutos finales, pero la defensa de San Diego resistió con orden y disciplina.
El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en Toluca, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, condición que podría influir en el rendimiento físico de los jugadores. El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Los Angeles Galaxy y el Mr. Pleasant de Jamaica.