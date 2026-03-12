Sheinbaum asegura que el Mundial 2026 se desarrollará pese a rumores de cancelación

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe ninguna notificación oficial sobre la suspensión del Mundial 2026, reiterando que el evento sigue su curso normal. Descartó rumores en medio de tensiones internacionales y violencia en México, y destacó la continuidad del programa 'Mundial Social'. Además, reveló que México impulsa junto con Colombia un llamado regional a la paz por el conflicto con Irán.

Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:25 PM.
12/03/2026 11:59 AM.