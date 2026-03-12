Sheinbaum asegura que el Mundial 2026 se desarrollará pese a rumores de cancelación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó este miércoles 12 de marzo cualquier posibilidad de cancelación del Mundial de la FIFA 2026, asegurando que el gobierno federal no ha recibido notificación alguna sobre una suspensión del torneo. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que la organización del evento continúa con normalidad.
"Primero seguir trabajando por todos los medios para que haya paz, que cesen las hostilidades (…). Segundo, no tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial, nada, al revés, sigue marchando todo normal, sin ningún problema, entonces se va a desarrollar el Mundial", afirmó Sheinbaum en lo que se conoce como la 'mañanera del pueblo'.
Sus declaraciones surgen en medio de rumores sobre una posible cancelación del torneo, alimentados por el contexto de inseguridad en México y las tensiones internacionales entre Estados Unidos —uno de los países anfitriones— e Irán, cuya selección ya anunció que no participará en el certamen.
La jefa del Ejecutivo destacó que, lejos de detenerse, avanzan las actividades del programa 'Mundial Social', una iniciativa gubernamental vinculada al desarrollo social y cultural del evento deportivo. Este programa busca aprovechar el impacto del Mundial para impulsar proyectos comunitarios, infraestructura y promoción de la paz en diversas regiones del país.
En el ámbito internacional, Sheinbaum reveló que sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el fin de coordinar una postura conjunta de países de América Latina. La propuesta es emitir un comunicado regional que promueva la paz y una solución diplomática al conflicto entre Irán y Estados Unidos.
"México, junto con Colombia y otros países de la región, busca impulsar un llamado claro al diálogo y a la no intervención militar", señaló la mandataria, subrayando el compromiso de la región con la resolución pacífica de conflictos.
Con estas declaraciones, el gobierno mexicano busca tranquilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la viabilidad del Mundial 2026, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, y cuya participación de México como sede sigue siendo confirmada por las autoridades locales y la FIFA.