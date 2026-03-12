Tigres enfrenta retraso en vuelo a Cincinnati por huelga en migración y espera autorización

El equipo de Tigres sigue en tierra en Monterrey debido a una huelga de trabajadores de migración y de la TSA en Estados Unidos, lo que ha retrasado su vuelo programado a Cincinnati para el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 12:30 PM.
En Deportes y editada el 12/03/2026 01:18 PM.